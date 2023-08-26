白宮倘拒交亨特文件 眾院揚言彈劾拜登

【本報綜合報道】美國總統拜登之子亨特捲入貪腐醜聞，國會眾議院議長麥卡錫周二表明若拜登政府不交出所需文件，該院復會後可能會推動針對拜登的彈劾調查。

曾稱沒收取中國資金 麥卡錫接受美國傳媒訪問時被問及，會否對拜登啟動彈劾調查，他指需要視乎拜登政府有否扣起眾議院索取的文件，若政府交出所需文件，可能不需要彈劾調查，但他們不肯公開公眾有權知道的文件，國會復會後眾議院或會推進彈劾調查。他透露共和黨人尋求拜登家族成員的銀行和信用卡月結單紀錄，但沒有交代是誰。

上周，麥卡錫指針對拜登家人的商業交易調查，正在提升到彈劾調查層面，讓眾議院能有最大權力索取所需的其他文件。他指出，其中一項指控是拜登家族收取外國公司資金，但司法部調查亨特時提供差別對待。當拜登競逐總統時，他向公眾指其家族沒有收取中國資金，但現在證明不是事實。麥卡錫還稱，若不是共和黨贏得眾議院多數黨地位，根本不會知道上述情況。

另外，美國傳媒周三披露，亨特曾經在父親2009年至2017年出任副總統時期，跟對方乘坐副總統專機「空軍二號」到至少13個國家，部分行程涉及談生意。