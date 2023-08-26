特朗普喬州自首 網上公開疑犯照

被控13項罪名 自稱永不投降 美國前總統特朗普因涉嫌試圖推翻喬治亞州的2020年總統選舉結果被起訴，周四晚到喬州的富爾頓縣監獄自首。警方其後公開特朗普的大頭照，是美國首次有前總統因刑事起訴而拍攝疑犯大頭照。

特朗普在本周較早前同意支付20萬美元（約156萬港元）的保釋金以及遵守其他保釋條件，包括不使用社交媒體針對該案的其他被告和證人。特朗普當晚乘坐專機抵達喬州，前往位於首府亞特蘭大的富爾頓縣監獄，沿途有警車開路。特朗普抵達監獄後採集指紋，並拍下大頭照片。監獄紀錄顯示，他身高6呎3吋，體重215磅，藍眼睛，金髮或草莓色頭髮，疑犯號碼是 P01135809。

貼文附有競選網站連結 特朗普被控13項控罪，包括敲詐勒索和虛假陳述等，自首過程20分鐘完成，他之後前往機場乘專機返回新澤西州。他登機前向記者指，事件是對正義的嘲弄，每個人都知道他與同案被告沒有做錯任何事。警方其後公開照片，相片中的特朗普眉頭緊閉，對着鏡頭怒目而視。

特朗普同日稍後在社交網「X」（前身為Twitter）發文及公開大頭照，是他逾兩年半以來首次重返Twitter。他在貼文附上一張圖片，中間是他的大頭照，上方寫着「疑犯大頭照-2023年8月24日」字句，下方寫「選舉干預 永不投降 DONALDJTRUMP.COM」，貼文亦有他的競選網站連結。

2021年1月6日國會暴動後，「X」等社交網先後封鎖特朗普的帳戶，他於是自立門戶，創立社交平台Truth Social。美國富豪馬斯克去年收購「X」後，於同年11月解封特朗普的帳號，但他一直沒有回歸。特朗普對上一則貼文是2021年1月8日發布，稱自己不會出席當年1月20日的總統就職禮。本報綜合報道