中方促聯合國 推動俄烏停戰

籲西方停供武器

張軍說，國際社會應該為和談創造有利條件，應該避免「拱火澆油」、持續向戰場輸送武器、升級單邊制裁以及任何可能令衝突失控的行動。烏克蘭危機再次證明，奉行冷戰思維、挑動陣營對抗、謀求自身絕對安全的做法行不通，不僅無助於危機的最終解決，還會給地區持續帶來動盪，最終會傷及自身。張軍又敦促主要發達國家，停止濫施單邊制裁和長臂管轄，不要將經濟政治化、武器化，又指黑海港口農產品外運協議不應該輕易放棄。中方期待各方通過對話協商，爭取早日恢復俄羅斯、烏克蘭的糧食化肥出口。