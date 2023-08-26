中方促聯合國 推動俄烏停戰
【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表張軍周四在安理會審議烏克蘭問題時表示，必須全力推動俄烏衝突停火止戰，全力管控外溢影響。
籲西方停供武器
張軍說，國際社會應該為和談創造有利條件，應該避免「拱火澆油」、持續向戰場輸送武器、升級單邊制裁以及任何可能令衝突失控的行動。烏克蘭危機再次證明，奉行冷戰思維、挑動陣營對抗、謀求自身絕對安全的做法行不通，不僅無助於危機的最終解決，還會給地區持續帶來動盪，最終會傷及自身。張軍又敦促主要發達國家，停止濫施單邊制裁和長臂管轄，不要將經濟政治化、武器化，又指黑海港口農產品外運協議不應該輕易放棄。中方期待各方通過對話協商，爭取早日恢復俄羅斯、烏克蘭的糧食化肥出口。
張軍呼籲必須全力保障人道援助，衝突各方也必須嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用基礎設施，保障民眾基本生活所需以及生命財產安全。不負責任地轉讓和使用集束彈藥極易引發人道問題，有關各方必須對此慎之又慎。他亦稱各方要嚴守核安全底線，遠離核戰爭紅線，共同管控好危機，避免出現人為核事故。
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