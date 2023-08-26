美下月訓練烏人員駕駛維修F16

【本報綜合報道】美國國防部發言人賴德周四表示，烏克蘭空軍機師及維修人員下月將在美國接受F16戰機飛行、維護訓練。挪威首相斯特勒同日訪問基輔，宣布將向烏克蘭捐贈不多於10架F16，成為丹麥及荷蘭後第三個國家援烏戰機。

賴德證實，數名烏克蘭空軍機師及數十名維修人員將參與訓練。考慮到駕駛戰機的複雜程度及專業英語要求，烏軍機師將於下月在德州聖安東尼奧的拉克蘭空軍基地接受英語培訓。烏軍機師及維修人員將於10月，在亞利桑那州圖森的莫里斯空中國民警衞軍基地，接受空中國民警衞軍第162戰機聯隊提供的訓練。賴德表示，訓練時間通常會持續5至8個月，視受訓機師原有的技術而定。

北韓斥美令烏危機推向核戰 北韓國防相強純男批評，美國向烏克蘭提供F16，把烏克蘭危機推向全球核戰爭的邊緣。他指烏克蘭危機是美國霸權野心的必然產物，並視俄羅斯為主要敵人及侵犯俄方戰略安全利益，推動北約盟友不斷實施軍事威脅。他強調，朝方支持俄方尋求正義及捍衞國家主權。