烏軍凌晨突襲克里米亞 擊斃30俄兵
【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局聯同海軍於周四獨立日凌晨時分突襲克里米亞半島，為俄烏戰爭爆發年半以來首次。情報總局發言人尤索夫聲稱，擊斃至少30名俄軍及破壞4艘快艇。
快艇登岸掛國旗後撤走
在海軍支援下，情報總局特種部隊乘坐配備機槍的武裝快艇，在克里米亞西部奧列尼夫卡及馬亞克村莊一帶登陸後與俄軍交戰，令俄軍遭受人員及裝備損失。隨着特別行動完成並達成所有目標及任務，烏軍在沒有傷亡下離開現場。情報總局宣稱，烏克蘭國旗再次於克里米亞飄揚。突襲片段顯示一艘特種船舶於海岸線附近行駛，士兵上岸後掛起烏克蘭國旗。情報總局局長布達諾夫表示，克里米亞特別行動重要之處在於讓人們記住，並相信勝利、解放及回復正常生活已為時不遠，強調會以地面戰收復克里米亞。
烏記者指海軍毀俄雷達
烏克蘭記者巴圖索夫稱，克里米亞奧列尼夫卡的俄軍S400防空導彈發射器及48YA6-K1雷達，周三被烏克蘭海軍的海王星反艦導彈摧毀。雷達部署在前線後方約110公里，監視黑海西部及赫爾松州，負責探測低空目標和彈道導彈，是俄軍在區內的防空及導彈防禦系統重要組成部分。
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