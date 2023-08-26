烏軍凌晨突襲克里米亞 擊斃30俄兵

快艇登岸掛國旗後撤走

在海軍支援下，情報總局特種部隊乘坐配備機槍的武裝快艇，在克里米亞西部奧列尼夫卡及馬亞克村莊一帶登陸後與俄軍交戰，令俄軍遭受人員及裝備損失。隨着特別行動完成並達成所有目標及任務，烏軍在沒有傷亡下離開現場。情報總局宣稱，烏克蘭國旗再次於克里米亞飄揚。突襲片段顯示一艘特種船舶於海岸線附近行駛，士兵上岸後掛起烏克蘭國旗。情報總局局長布達諾夫表示，克里米亞特別行動重要之處在於讓人們記住，並相信勝利、解放及回復正常生活已為時不遠，強調會以地面戰收復克里米亞。