普京向普里高津致哀

墜機事件後首開腔 指曾嚴重犯錯 俄羅斯總統普京周四打破沉默，向墜機身亡的僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津等人家屬致哀。他形容普里高津是個「命途多舛但才華橫溢的商人」，曾犯嚴重錯誤，卻不會忘記他和其他瓦格納集團的人員在烏克蘭戰事的貢獻。克里姆林宮否認下令殺死普里高津，並指應僅以事實為根據。

普京表示，偵查委員會將調查墜機事件，正展開基因鑑證及技術鑑證工作，但需要時間；而初步資料顯示，瓦格納集團的員工都在飛機上。普里高津日前發布影片招兵到非洲，普京稱普里高津在非洲會見過一些官員，周三才返抵俄羅斯。普京又向普里高津致敬，稱自己在上世紀90年代就認識對方，並指：「他是一個命運坎坷的人，他在生活中犯了嚴重的錯誤，但也取得成果——無論是為了他自己，還是當我要求他達到共同目標的時候，比如最近幾個月。」顯然是在談及今年6月的普里高津發動兵變一事。在談到烏克蘭戰事時，普京稱普里高津等人「為打擊新納粹政權的共同事業作出了重大貢獻」，會對此銘記，不會忘懷。

斷指辨出普里高津遺體 通訊應用程式Telegram頻道「VChK-OGPU」指，瓦格納一名指揮官憑遺骸的斷指，辨認到普里高津的遺體。普里高津早年在流放地服刑期間，左手無名指受傷，缺失指頭。一名瓦格納高級指揮官靠遺體左手無名指的缺失指頭，認出死者是普里高津。遇難者還包括瓦格納聯合始創人烏特金，該名指揮官則憑遺體身上的紋身，辨認到烏特金。

美媒指飛機遭炸彈摧毀 多個美媒引述的匿名官員消息，美國初步評估認為，普里高津墜機事件是蓄意造成，可能是得到普京批准的暗殺行動，而飛機可能是被機上炸彈摧毀，而非地對空導彈。美國國防部發言人賴德表示，國防部相信普里高津已在周三的墜機中喪生，目前沒有任何訊息表明飛機是被地對空導彈擊落。本報綜合報道