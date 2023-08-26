睹祖父捱打 少年驚恐蹈河亡

【本報綜合報道】廣東省梅州市五華縣一名少年，懷疑在家中目睹祖父被鄰居的親戚毆打致昏迷，之後一直情緒不穩。事發一周後的周日，少年與父母外出途經一條橋時，突然跳入河中失蹤，經打撈後證實死亡。死者母親稱，家翁仍然在醫院深切治療部接受治療，但打人者事後僅被拘留15天和罰款500元人民幣（約546港元）。

老翁遭鄰居鋼管痛毆 死者母親張女士周二表示，家翁古×明上周一遭男子古×威闖入家中並用鋼管毆打。當時張女士的兩名兒子在家，17歲大兒子更用手機拍下祖父被打的整個過程。古×明受重傷入院，大兒子一直處於驚恐狀態，又喃喃自語，一直說「為甚麼打我爺爺，沒有天理」。警方事後介入調查，上周三對古×威予以行政拘留處罰，周一再根據傷者的傷勢鑑定，對疑犯採取刑事拘留強制措施。

張女士稱此前不認識古×威，但事後打聽到他是鄰居的親戚。張女士和鄰居兩家人曾經因家門外的道路問題發生衝突摩擦，她更因而報警。張女士的丈夫周二表示，父親的治療費用很高，家裏無力承擔，希望古×威的親屬可以墊付。面對媒體查詢，縣鎮政府、鎮派出所和村委均以不清楚或以不便透露為由拒絕採訪。