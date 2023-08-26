換臉影片竊私隱 製作者罰款

【本報綜合報道】浙江省杭州市蕭山區檢察院提起一宗公益訴訟案，被告2021年起未取得同意下，用人工智能（AI）換臉軟件非法處理他人的人臉訊息，將其與部分影片的人臉訊息替換合成，生成虛假的換臉影片。法院周三判令被告刪除非法獲取的個人訊息，公開賠禮道歉、消除影響並賠償損失6萬元人民幣（約6.5萬港元）。

收錢教人製作 杭州互聯網法院審理認為，被告虞×使用換臉軟件深度合成偽造影片和圖片，未經訊息主體同意，大量搜集、提取、替換、合成、存儲他人人臉敏感訊息等，並將深度合成的偽造影片、圖片發布在2,000多人的多個社交軟件群組。虞×又為他人提供不特定主體的人臉替換訂製服務，並為牟利而對外銷售換臉軟件、傳授技術教程，非法獲益數萬元，行為構成對個人訊息權益侵害。

此外，被告把合成偽造的影片、圖片在網絡群組發布，傳播可能性高、影響範圍大，使潛在的社會不特定群體可能成為受侵害對象，或致公眾形成「眼見不為實」的心理預期，破壞互聯網世界中社會共同體的信任，損害相關領域社會公共利益。被告的賠償將專門用於個人訊息保護、人臉深度合成技術不當應用的治理等公益事項。