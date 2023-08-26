東莞破5.8億元網絡水軍案 搗22團夥

【本報綜合報道】廣東網安部門近期按照夏季治安打擊整治行動部署，對刷量控評網絡水軍犯罪活動開展集群打擊。其中，廣東東莞網安部門成功搗破22個犯罪團夥，刑事拘留89名疑犯，涉案金額高達5.3億元（人民幣‧下同，約5.8億港元）。

公布多宗案例 公安部網安局微信公眾號周四發布多宗案例，當中某網絡水軍團夥技術人員伊某，2021年5月至今先後搭建3個專門「刷單」的平台，組織商家和刷手在平台大量虛假購物、發布虛假評價，並從中賺取刷單佣金，伊某從中抽取30%利潤。屬地公安機關其後搗破4個犯案據點，現場扣押一批犯案電腦、手機、銀行卡，涉案金額5,700多萬元（約6,200萬港元）。

在另一案例，有電子商務公司招聘員工通過各網絡平台引流接單，再通過自動刷單軟件，為知名電商平台的網店商家提供「有償刷單」的非法業務，使商家的店舖成交量、好評率、店舖權重得到提高，從而增加商品銷量。東莞網安部門上月抓獲35名疑犯，涉案金額4,000萬元（約4,400萬港元）。

此外，某科技公司專門在網上發布廣告，組織水軍人員為醫療機構、汽車企業等在網絡平台進行刪除、屏蔽、降權下沉等操作，2022年3月至今有償刪貼約1.1萬次，非法獲利約53萬元（約58萬港元）。