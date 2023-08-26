非法註冊微信號偵破 涉8000萬個

山東拘135人 揭電訊商內鬼參與 山東省淄博市公安局周村分局早前偵破一宗特大黑灰產案（非法註冊微信號），合共搗破10個犯罪團夥、抓獲135名疑犯，查扣5,000多部手機及兩億元（人民幣‧下同，約2.18億港元）涉案資產，斬斷一個向境外犯罪團夥提供微信帳號等服務利益鏈條，估計曾經有多達8,000萬個手機號碼用來註冊微信帳號。

內地傳媒周三報道，周村警方2021年9月根據線索，準備打擊一宗非法註冊販賣微信犯罪活動。當進入犯罪據點後，他們留意到手機不需要人為操作，就會自動註冊微信，最終發現犯案人士通過改機軟件，不斷修改手機基本訊息，再繞過註冊安全審核系統，非法獲取微信註冊訊息及短訊驗證碼內容，實現同一部手機重複註冊微信帳號。經查，警方發現該犯罪團夥總共註冊300多萬個微信帳號，非法與境外不法之徒買賣，再通過虛擬貨幣方式結算。

吉林電信被誤會是主犯 若要批量註冊微信帳號，警方發現必須解決兩個關鍵問題，一是要有改機軟件，二是要有源源不斷手機號碼。由2021年12月開始，警方循線調查，最終發現省級電訊營運商「內鬼」透過簽訂虛假號碼池業務合約、騙過營運商內部審核等方法，成功取得大量空號。

後來有關內容被整理成「9‧16」特大黑灰產案登上電視節目《今日說法》，節目中有畫面提及吉林電信涉案，卻被誤解是吉林電信就是主犯。對於網上流傳吉林電信曾經向緬甸北部詐騙集團提供上述手機號碼，吉林電信官方微博周三澄清此為不實訊息。

報道指出，警方拘捕的犯罪團夥包括河南電信、江蘇某營運商等電訊商，但有媒體只截取節目部分畫面，引起誤解。此外，涉案者包括吉林某大學通訊工程學院教授張×，他2020年5月為案中一名疑犯搭建號碼池業務平台，卻未有事先向營運商提出申請，他在案中獲利至少600萬元（約645.6萬港元）。本報綜合報道