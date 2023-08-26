台翁殺兩賭徒 三度判死需重審

【本報綜合報道】台灣中橫公路2015年驚爆兩宗桶屍案，開設麻雀館的男子楊鴻儒因覬覦他人錢財、財務糾紛等原因，殺害賭客陳彰客和賴光雄，然後將兩人屍首塞進鐵桶棄屍山頭。案件一審及台中高分院二審、更一審均判處楊男兩個死刑；上訴後，最高法院認定有證據尚待調查及釐清，撤銷死刑判決、發回更審。

最高法院指有證據待查 最高法院認為，楊鴻儒已經年屆70，未來假釋出獄都超過90多歲，是否有再犯可能需調查，而且更一審只告知他殺人罪名未告知遺棄屍體罪部分，未讓他有充分的防禦權行使。

另一方面，被告主張有一名重要證人聲請傳喚，但是更一審傳喚兩次證人未到，沒有拘提證人，加上相關證人證詞有調查未盡之處，因此撤銷楊鴻儒死刑判決。

歷審斥責楊男先後剝奪被害人之生命法益，視他人生命若草芥，所為當均屬情節最重大之罪，所生危害甚巨，其犯罪慎思密慮，行兇手法更是駭人觀聽，有與社會永久隔離之必要，因此判決兩個死刑；上訴後，最高法院撤銷有關判決。