網紅傳遭閨密出賣 困菲國受虐

【本報綜合報道】曾經獲得2021年世界小姐澳門區季軍、原名孔麗梅的內地網紅「雅典娜liya」，今年4月前往菲律賓旅遊後一直失蹤。有傳她遭閨密母女設局賣到東南亞，網上更流傳她全身瘀青、疑似受虐的照片。內地傳媒周二引述協助營救的潮汕商會證實確有綁架一事，但網上流傳其受虐照片是假的。

營救商會澄清 網民早前發現，孔麗梅的社交帳號4月23日發布一段影片後再無更新，至今3個多月下落不明。網上流傳她與李姓閨密的對話截圖，顯示二人相約到菲律賓旅遊，但李女臨時推託不去，孔女獨自前往後便人間蒸發。後來李女出面澄清，但網上再傳出孔女遭虐打致全身瘀傷的照片。有消息指，孔女家屬已經支付80萬元人民幣（約87萬港元）贖金，但依舊未見事主影蹤。

由於孔女是廣東省揭陽人，其他人於是向潮汕商會尋求協助。商會負責人楊經緯向內地傳媒證實「綁架是真的」，事主最後現身在菲律賓，目前與當地政府和警方合作設法營救。至於網上流傳孔女是富二代，商會呼籲廣大網民不信謠、不傳謠，理性對待事件。