地質災害1243宗 損失2.9億

【本報綜合報道】中國自然資源部地質勘查管理司司長熊自力周三表示，內地今年1月至7月合共發生1,243宗地質災害，造成52人死亡，直接經濟損失近2.7億元人民幣（約2.9億港元）。同期成功預報地質災害132宗，避免1,606人可能因災傷亡。