地質災害1243宗 損失2.9億
【本報綜合報道】中國自然資源部地質勘查管理司司長熊自力周三表示，內地今年1月至7月合共發生1,243宗地質災害，造成52人死亡，直接經濟損失近2.7億元人民幣（約2.9億港元）。同期成功預報地質災害132宗，避免1,606人可能因災傷亡。
熊自力稱，「七下（半月）八上（半月）」歷來是中國每年防汛的關鍵期。氣象部門統計，今年7月16日至8月15日，中國暴雨區域集中，極端性強，全國合共出現7次暴雨過程，華北、東北分別遭受3次暴雨襲擊，其中華北多地日降雨量破紀錄。
針對受多輪強降雨過程和颱風「杜蘇芮」、「卡努」影響的18個省份，自然資源部啟動地質災害防禦Ⅲ級、Ⅳ級響應12次；針對3次颱風啟動海洋災害應急響應4次，派出工作組赴廣東、福建、浙江、遼寧4省5地市現場踏勘、調查災情、評估影響。
河源發生2.8級地震
內地多地暴雨、洪澇、颱風等災害仍然高發，華北、東北部分山區土壤含水量飽和，地質災害風險高。自然資源部將督促各地持續緊盯集中居住區、交通幹線、山區道路、重點水庫庫區、旅遊景點景區，加強重點時段防範、會商研判、監測預警。
另一方面，中國地震台網測到，廣東省河源市源城區昨日凌晨零時33分發生黎克特制2.8級地震，震源深度12公里，當局暫時未有任何人命傷亡及建築物損毀報告。
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