頻辦媒體培訓 美駐華使館捱轟

【本報綜合報道】美國駐華使領館近年屢舉辦「媒體素養系列」活動，招募國內的新聞從業員、社交媒體人、新聞專業學生等參加「培訓」。內地傳媒周二引述分析人士稱，這是以交流培訓之名，行干涉內政、意識形態滲透和煽宣之實，政治意圖十分明顯。

中方斥干涉內政 報道稱，據美國駐華大使館微信公眾號發布的公開消息顯示，美國駐廣州總領館去年7月至11月和今年2月至5月舉辦一系列「媒體素養系列講座」，圍繞新聞、媒體、新聞工作等話題進行公開培訓，單在今年先後舉行4次同類活動。今年7月至10月，美國駐瀋陽總領館也舉辦類似活動，課程合共5次，由來自美國國務院經費支持項目下的人員授課。

報道指出，按照《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》規定，外交領事人員有尊重接受國法律規章和不干涉內政的義務，使領館館舍不得用作與執行職務不相待的用途。分析認為，美國駐華使領館精心篩選中國社交媒體人等新聞從業員進行所謂「批判性思維」培訓，鼓動其對中國社會問題進行所謂「自由」發聲，這已經不是一般培訓。

另一方面，美國商務部長雷蒙多下周日起訪華，美國傳媒指她此行或更有助改善中美關係。被問及中方近期是否計劃派官員訪美，中國外交部發言人汪文斌周五表示，中美就雙方接觸交往保持溝通，無可發布的訊息。