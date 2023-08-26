新冠變種難擋 內地人心惶惶

專家：短期不會現大規模疫情 國家疾控局日前表示，新冠病毒EG.5變種株在絕大多數省份形成優勢流行。有內地網民表示再次感染新冠病毒，擔心感染EG.5。內地傳媒周四報道，專家指目前人群免疫力仍然有保護作用，該變種株短期內不會出現規模性疫情。

根據內地最新監測數據，新冠病毒流行株中EG.5變種株佔比，從4月0.6%增至目前71.6%，未來一段時間很可能繼續保持此趨勢。國家疾控局表示，EG.5感染者與其他XBB亞分支感染者的臨床分型無明顯差異，對各地醫療系統帶來的壓力較小。部分公眾關心EG.5會否引發新一輪廣泛流行，上海市肺科醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生胡洋指出，人群免疫力還有保護作用，EG.5的感染症狀相對沒那麼嚴重。

藥物治療有效 籲長者打針 專家指目前藥物對EG.5均有效，治療沒有大變化，醫院發燒門診工作壓力尚未明顯增加，但應該提前部署加強醫療資源準備，呼籲老年人群提前打針、盡早診斷。上海市公共衞生臨床中心副主任凌雲建議，當前新冠疫苗研發要加深科學研究，更快速跟上變種株變化，提升醫療機構對重點人群應用抗病毒藥物的及時性、有效性。

BA.2.86蔓延至瑞士南非 國家疾控局提醒民眾，與預防其他變種株感染一樣，繼續保持良好的個人衞生習慣，堅持規律作息，保持居室整潔，經常開窗通風，科學鍛煉身體，保證健康飲食，提高機體免疫力。該局建議公眾做好個人防護，特別是高齡老年人和嚴重基礎疾病患者等重症高風險人群，乘坐公共交通或前往人群密集的室內公共場所時戴口罩。

另一方面，世界衞生組織周四表示，高度變種的新冠毒株BA.2.86蔓延到瑞士和南非。對比今年主要流行毒株XBB.1.5，BA.2.86關鍵部分有逾35處突變，與Omicron與其前身的突變數量相近。BA.2.86最先7月24日在丹麥發現，以色列、美國、英國其後出現這種毒株。

世界衞生組織指出，BA.2.86感染個案仍然很少，已知病例之間沒有關聯，表明它更加廣泛地傳播，科學家正在測試新版疫苗對抗BA.2.86的效果。本報綜合報道