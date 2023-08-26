澳菲聯合南海軍演 練習奪島

【本報綜合報道】菲律賓與中國本月初在南海南沙群島仁愛礁衝突，澳洲與菲律賓本月14日起展開「阿隆2023」聯合軍事演習，是兩國首次聯合兩棲作戰訓練。兩國士兵昨日在南海進行奪島演練，澳洲防長馬利斯和菲律賓防長特奧多羅到場視察。

演習地點是南海黃岩島以東240公里的菲律賓三描禮士省聖安東尼奧鎮海軍基地，澳洲士兵乘登陸艦上岸，岸上部署坦克、裝甲車，澳洲派出F35A隱形戰機、兩棲攻擊艦坎培拉號參演。馬利斯表示，澳菲兩國防務關係非常顯著地提升，澳洲希望更頻繁地與菲律賓海軍聯合巡航。他指澳洲大部分商業航運途經南海，捍衞國際規則是與菲律賓的共同戰略利益，在任何潛在對手踏上兩國海岸前，澳洲可能已經受嚴重損害，維護東南亞基於規則的秩序及集體安全，對維護澳洲國家安全至關重要。