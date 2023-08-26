大陸艦艇分四路實彈演練

模擬對空對潛作戰

內地官媒周三公開訓練片段顯示，由056A型導彈護衞艦恩施號和永州號組成的編隊抵達預定海域後，透過雷達發現不明海上目標，經過目標屬性判明後，編隊立即調整航速航向快速佔領射擊陣位，官兵密切配合對目標實施火力打擊。編隊各艦向目標猛烈攻擊，數枚炮彈成功擊中目標。恩施號之後發現有模擬敵機快速逼近編隊，各艦立即調整航速航向，施放煙幕誘導來襲目標，並在敵機進入火力打擊範圍後，展開主炮對空射擊。