美援助綠營 武器售不停 解放軍13機入台應變區示威

美國周三宣布向台灣出售戰機系統設備後，解放軍翌日起一連兩天派出多架軍機在台灣北部及東部外海空域巡航，包括無人機、轟炸機在內13架次飛機進入台方應變區；台灣以至日本都派出戰機應對。中國大陸國防部昨日批評，美國軍售威脅台灣同胞安危福祉和台灣海峽和平穩定，已經向美方提出嚴正交涉。

台灣國防部昨日就解放軍飛機在台灣周邊空域活動發出兩份通報，首份通報指周四早上6時至昨日早上6時發現解放軍14架次飛機及5艘次艦艇，其中3架次飛機飛越海峽中線及其延伸線；一架直9反潛直升機現身台灣東部空域，一架TB001無人機由西向東飛越台灣北部空域；一架BZK005無人機逾越海峽中線中間點後，沿中線東側一路飛往北方，再轉飛往東方進入台灣北部空域，最後軌迹消失在台灣東北部空域。

在另一份通報中，台灣國防部指昨日早上7時開始，陸續發現解放軍轟6轟炸機、殲10戰機、殲16戰機、蘇30戰機、空機500預機警、無人機等各式機型合共22架次飛機，當中超過一半進入台方應變區，同時還有5艘次艦艇配合執行聯合戰備警巡。台灣國防部強調，軍方利用聯合情報、監視、偵察手段，嚴密掌握解放軍的動態。

兩架轟6轟炸機 飛越宮古海峽 日本防衞省昨日公布，解放軍兩架轟6轟炸機當天飛越宮古海峽往返東海及菲律賓海，最遠時在沖繩縣宮古島東南方海域上空盤旋；同日解放軍兩架無人機從台灣北部東海海域飛往南方，通過沖繩縣與那國島與台灣之間的海域上空，前往與那國島東南方菲律賓海空域。日方在兩次事件都緊急出動航空自衞隊戰機，並識別其中一架無人機型號是BZK005，另一架則未有公布，估計它是台方發現的TB001無人機。

美台商會指美擬取消F16V售台 美國最新向台灣出售的軍備是F16戰機紅外線搜索追蹤系統，美台商會會長韓儒伯周三透露，美方堅持台灣防衞力量以「不對稱作戰」為主，去年認真考慮取消F16V戰機軍售案，最終因法律障礙太大而打消念頭。韓儒伯的言論是首次披露美方有意取消向台灣出售F16V戰機，美國國務院發言人周四否認其說法，稱美方強烈支持台方改造老舊F16戰機機隊，符合美國協助台灣維持足夠自我防衞能力的長期政策。

大陸斥美向台售武屬干涉內政 中國大陸國防部昨日表示，美國向台灣出售武器是粗暴干涉中國內政的惡劣行徑，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八‧一七公報」規定；強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。陸方敦促美方切實履行不支持「台獨」承諾，立即停止武裝台灣，停止提升美台軍事聯繫，解放軍始終高度戒備，捍衞國家主權和領土完整。本報綜合報道

F16V戰機是台灣主要空中戰力。 兩岸最新軍事形勢示意圖 解放軍TB001無人機飛近台灣。 解放軍BZK005無人機在台灣附近空域巡航。