德國政治趨混亂 成歐政局風向標

管治德國的交通燈（社民、綠及自民三黨聯合）政府執政20個月，面臨重大的危機，德國權威INSA民意研究機構調查最新發現，64%的被訪合資格選民認為需要一個新政府才可改善管治，只有22%還支持現政府。被訪者中70%對總理紹爾茨的領導不滿意，4星期前他的不滿意度為60%，短期間又急促下滑10個百分點，是罕有的民意急背向。

德國全國第一大電視台ARD的最新民意對紹爾茨的不滿更達80%，第二大電視台ZDF最新調查顯示對「政府管治是否有進展」，有84%持否定意見。如今政府下議院及民間要求重新改選的聲音不絕於耳。不過，執政三黨聯盟當然不會接受，這樣做對三黨都等於政治自殺，特別綠黨當前最不受歡迎。

通脹升溫 企業撤走 綠黨主導下的政府能源政策，堅持要關閉核電站，加上俄烏戰爭制裁俄羅斯而大幅禁止油氣入口，結果如今德國電力及燃氣漲價近5倍，雖然政府有提供一部分補貼，在2022至23年暖冬，家庭及工業在大力減省下，仍要承受一倍多漲價開支，一般能源加價亦激發通脹，特別食品去年通脹超過30%，面對未來大有可能暖冬不再，以及政府無財源加大補貼，2023至24年的冬天相信民生更苦困，民間會示威不斷。

更可怕的，是由於風力和太陽能發電不穩定，德政府開放用褐煤發電補足，使德國空氣污染指數差到倒退15年，綠黨政治官員面對反對派議員及民眾質疑，他們上任時承諾美好的環境和空氣為何落空，只有解釋是俄烏戰爭所致，反對派議員及民眾當然追問為何政府一直還輸武器給烏克蘭，而毫無相應終止戰爭或和談的計劃？

反對黨派更指出，由於能源價格過高，德國大企業遷移出國，不但政府聲言招技術人才來德無望，更使德國出現技術人才隨大企業流走，填入來是戰爭及政治難民。德國已出現烏克蘭厭倦症，如今不少民眾要求反對派的右派「基督教民主聯盟黨」（黑）、右翼「另類選擇黨」（藍）及左翼黨（紅）三黨聯盟成立新三色燈聯盟，推倒舊交通燈聯合政府。不過，要這三個意識形態極分歧的黨在中央政府合作並不容易，但它們會開始在州的合作。德國政局會由不穩陷混亂，也會是歐洲國家及歐盟政局的風向標！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻