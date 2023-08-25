感人故事散播正能量 新北孝行獎9人獲表揚

獲獎的9人中有3人更榮獲全台孝行獎楷模，分別是社會人士吳讚軒與彭于芹，以及台北大學學生袁從晉。吳讚軒原本在上海擔任公司區經理，2017年發現母親身體有異，便立即返台，頻繁陪伴就醫，2019年起母親腦出血癱瘓而無法自理，他毅然放棄原本優厚工作，留台親力親為照顧母親。在他無微不至照顧下，母親有顯著進步，張開眼睛的時間愈來愈長，也慢慢能聽懂並簡單互動。

陪伴治療 親自照顧

彭于芹的父親為軍人，平日不在家，母親為身心障礙者。她身為長女從小處理家事，並身兼母職照料弟妹及母親，婚後更協助照顧弟妹的孩子。2001年，其母腦瘤病發，她擔起照護起居及陪同治療的責任，2013年起父親又因病需要洗腎，她每周3次陪同父親前往洗腎，並學習照護技巧，親自煮飯餵食。袁從晉自有記憶以來便協助母親照顧罹患葛雷克氏症（漸凍人症）19年的父親，受父親影響，他選擇就讀台北大學數位行銷系，在半工讀支援家庭經濟之餘，期望以數位行銷專長，服務罕有病的病人。本報綜合報道