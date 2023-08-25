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黑鸛罕有成群現身
甘肅省林業和草原局前日披露，甘肅張掖市山丹縣濕地保護站工作人員近日開展候鳥監測時，發現14隻黑鸛現身山丹濕地。作為國家一級保護瀕危鳥類，如此多數量的黑鸛同時出現在山丹濕地，是近年來監測到亞成體黑鸛數量最大的一次。
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