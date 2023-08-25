堅持散步健身 澳婦迎111歲生辰

澳洲南澳省一名女子去年以110歲的年齡成為澳洲在世最年長老人，如今她即將在明日與她的4個孩子、10個孫子和15個曾孫一起慶祝111歲生日。談及自己的長壽秘訣時，她將其歸功於積極的生活方式，包括每周多次健身和散步。

范德林登（Catherina van der Linden）1912年出生在荷蘭，也被認為是世界上已知最年長的荷蘭人。1955年，她與丈夫帶着年輕的家庭移民到澳洲，從事過各種工作，包括葡萄採摘工、護理助理和打字員。

知足常樂 心態健康 除喜歡社交外，范德林登如今保持每周健身兩到3次，也會騎單車，有時會騎10分鐘之久。她表示，當她有點累的時候，她會強迫自己做點甚麽，看看是否仍然擁有以前的能量。她認為要滿足於生活給自己的一切，有時情況不太好，有時會更好，但必須同時接受好與壞，這樣才有可能讓生活變得快樂。

范德林登目前居住的護理中心經理威洛比（Catherine Willoughby）介紹，范德林登正在鼓勵該機構的其他居民保持活躍，在她周圍還有其他幾個新居民也開始做同樣的事情，對她在這樣的年紀仍然如此活躍感到驚訝。本報綜合報道