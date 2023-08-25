名嘴訪問特朗普 1.3億人收看

【本報綜合報道】美國共和黨總統初選提名首場辯論於當地時間周三晚登場，選擇缺席的前總統特朗普在同時段公布他接受前霍士新聞前當紅主播卡爾森（Tucker Carlson）專訪，「打對台」意味濃。相關專訪在「X」（前身為Twitter）上播放，錄得驚人的1.3億瀏覽量。

卡爾森當日陸續在「X」放出特朗普受訪的預告短片，並透露是特朗普主動找他做專訪。特朗普則透過自家社交媒體平台TRUTH Social宣布，「我與卡爾森的訪談將在晚上9時播出，火光四射，好好享受！」

在訪問中，特朗普向卡爾森談及自己的人身安全問題。卡爾森問他：「一開始發生了針對你的抗議，然後他們兩次彈劾你，現在又起訴你。你擔心他們會殺了你嗎？他們為甚麼不殺了你？」特朗普回應說：「他們是野蠻的動物，他們是讓人惡心的人。」

特朗普在訪問中，形容試圖「偷竊」大選的對手是「選民受夠了的野蠻動物」，批評參院少數黨領袖麥康諾意圖鼓動議員支持彈劾案。特朗普也提及80歲現任總統拜登的健康狀況，指他「撐不到那時候（2024年大選）」。

拒回答美會否爆內戰 不過，特朗普拒絕回答卡爾森有關美國是否會爆發內戰等話題，而是不斷強調自己贏得2020大選。對於不參加共和黨辯論，特朗普不以為然地表示：「為甚麼要坐在那邊1、2小時，接受根本不該出來選總統的人的騷擾？」