特朗普倘遭定罪 多數共和黨參選人仍撐

【本報綜合報道】美國共和黨周三舉行黨內總統參選人首場辯論，儘管前總統特朗普缺席，但辯論中最激烈的內容仍聚焦在他身上。當被問及一旦特朗普被判有罪、是否仍會支持其提名時，8名參選人中有6人都表示會支持。

首場辯論 特朗普缺席 辯論在威斯康辛州密爾沃基舉行，參與者包括佛羅里達州州長德桑蒂斯、美國駐聯合國前大使黑莉、前副總統彭斯、阿肯色州前州長哈欽森、新澤西州前州長克里斯蒂、商人拉馬斯瓦米、南卡羅萊納州參議員史葛及北達科他州州長柏格姆。

辯論主題包含美國對烏克蘭的支持、限制墮胎以及共和黨的未來等。一眾參選人呼籲聯邦政府削減支出，並把消費者物價上漲歸咎於總統拜登和民主黨的經濟政策。此外參選人均表示贊成限制墮胎權，但在細節上存在分歧。

辯論進行一個多小時後，主持人問道：「如果特朗普贏得共和黨總統提名，參選人是否會支持他。」結果，4名參選人立即舉手表示支持；德桑蒂斯和彭斯環顧四周後，也不情願地舉起了手；只有克里斯蒂及哈欽森表示不支持，結果引來在場觀眾的噓聲。