內鬼盜售藏品2000件 大英博物館隱瞞多年

英國倫敦大英博物館傳出多件館藏下落未明後，當地傳媒昨天揭露，館方2021年已知悉部分文物失蹤，包括部分原本價值約5萬英鎊（約49.8萬港元）藏品，曾被人放上網上拍賣平台以40鎊（約398港元）低價出售，館方一直未有作為。受事件影響，尼日利亞已促請英方交還文物。

《每日郵報》昨天報道，丹麥藝術品收藏家格拉德爾（Ittai Gradel）由2014年起，透過美國拍賣及購物網站eBay，從另一名賣家購買70件物品。直至2020年，他發現賣家所謂「家傳之寶」竟在大英博物館網站出現，遂立即聯絡館方，結果遭到無視。

他另提到賣家eBay帳戶「sultan1966」正正與剛被大英博物館解僱、負責古希臘藏品及雕塑策展人希格斯（Peter Higgs）的社交平台X（前身為Twitter）所用帳戶名稱一模一樣。

面對外界質疑，希格斯兒子極力否認父親犯案，又指對方因失去工作及名聲而不開心。大英博物館上周承認，由於多件文物失蹤、被盜或損毀，已解僱一名職員，正採取法律行動，同時會就安全問題展開獨立調查。應倫敦大都會警隊要求，館方一直沒有公布失蹤文物實際數字。

《電訊報》周一報道，多名消息人士估計被盜或損毀文物數量超過1,500件，甚至接近2,000件，總值恐怕達到數百萬英鎊，部分歷史可追溯至3,500年前。

對於大英博物館多年來為何沒有發現文物失蹤，另有傳媒估計與它們未被公開展示及分類有關，結果遭到犯人利用漏洞犯案。一名警方消息人士更稱，部分文物遭受破壞，例如一枚戒指就被取走寶石，剩下黃金則被拿去販賣。

尼日利亞促交還文物 事件曝光後，尼日利亞國家博物館和紀念碑委員會負責人蒂亞尼（Abba Isa Tijani）批評，英國以尼日利亞不安全為由，拒交還貝寧青銅器（Benin Bronze），如今卻發生失竊事件，形容事況令人震驚。他重申文物放置地點安全與否根本不是問題核心，英方需交還文物。至於希臘考古學家亦批評，大英博物館2021年已知悉事件，卻一直沒公布。本報綜合報道