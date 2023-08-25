金磚領導人峰會 宣布增6成員國

【本報綜合報道】金磚國家領導人峰會周二起在南非約翰內斯堡舉行，昨日閉幕。在特別記者會上，宣布阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋獲邀加入金磚國家合作機制，上述國家明年1月1日起正式加入。

峰會其中一項重要議題是商討擴大成員國，較早前消息指，所有成員國巴西、俄羅斯、印度、中國和南非均已經總結其考慮，南非總統拉馬福薩周四宣布最終決定。此前流出的文件草稿顯示，阿根廷、埃及、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋榜上有名，至於增加一個非洲國家埃塞俄比亞，是為了維持地理平衡。

拉馬福薩表示，在會議舉行期間，金磚五國已經就金磚國家擴員的指導原則、標準、準則和程式達成一致；又指金磚國家是一個多元合作機制，擁有平等的夥伴關係，雖然有不同觀點，但均抱有建設美好世界的共同願景。

對烏軍事行動 普京再作辯護 另一方面，俄羅斯總統普京周三以視像形式參與金磚國家領導人峰會，他向成員國領袖發表演說時，藉機再為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭辯護，指這是面對烏克蘭和美國敵意行動被迫採取的回應，聲稱是要「終結西方與其附庸，對頓巴斯居民發動的戰爭」；又指是西方國家想維持世界霸權，才導致這場嚴重的烏克蘭危機。