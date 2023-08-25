日憂朝火箭墜沖繩 防空導彈警戒監視

【本報綜合報道】日本為應對北韓運載火箭飛越沖繩縣上空及防止意外墜落，在東海及沖繩縣4個島嶼部署導彈防禦系統，今年5月底開始保持攔截態勢。與上次朝方發射運載火箭時一樣，日方今次沒有發射防空導彈實施攔截，只是維持警戒監視。

日本防衞大臣濱田靖一今年5月29日下達摧毀措施命令，航空自衞隊愛國者3型防空導彈部署沖繩縣沖繩本島、宮古島、石垣島、與那國島，海上自衞隊神盾驅逐艦在東海戒備，艦上配備標準3型防空導彈。北韓同月31日發射運載火箭失敗，日本自衞隊沒有發射防空導彈；濱田靖一事後延長摧毀措施命令，愛國者3型防空導彈留守沖繩縣。

斥發射違法 美日韓艦隻追蹤 根據日本防衞省發布的北韓運載火箭飛行路線圖，火箭部分殘骸落在菲律賓海。美國國防部最新發布的照片顯示，日本神盾驅逐艦摩耶號周二在菲律賓海與美國航空母艦列根號編隊航行。去年12月16日，摩耶號在美國夏威夷州參與導彈防禦測試，發射美日兩國聯手研發的標準3型Block IIA防空導彈，展示日方的導彈防禦能力。

北韓宣稱發射人造衞星，但採用發射彈道導彈的技術，屬於違反聯合國安全理事會決議的行為。除了日本外，南韓神盾驅逐艦在黃海海域探測及追蹤北韓運載火箭。