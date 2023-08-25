平壤再發射衞星 失敗自爆

預告三度嘗試 美日韓決議制裁 北韓昨日凌晨再度發射間諜衞星上太空，但運載火箭又出現故障而自爆，朝方承認失敗並預告10月將第3度嘗試。一周前才宣布3邊合作「永續化」的美國、日本、南韓，3國外交部長昨日決定考慮採取新的對朝單邊制裁措施。

朝中社報道，北韓國家宇宙開發局在平安北道鐵山郡西海衞星發射場，第二次發射搭載萬里鏡一號軍事偵察衞星的千里馬一型運載火箭。火箭的第一級及第二級都正常飛行，但第3級自毀爆炸系統在飛行途中出現差錯，導致發射失敗。報道指，國家宇宙開發局將盡快交代自毀爆炸系統異常啟動的原因，強調各級助推引擎的可靠性及系統結構沒有大問題；當徹查原因並糾正補救後，兩個月後將發射間諜衞星。

殘骸墜預告區域外 沖繩發出避難警報 日本內閣官房及防衞省公布，北韓凌晨3時51分發射運載火箭，首個分離物7分鐘後落在朝鮮半島西方300公里的黃海海域；第二個分離物凌晨3時59分落在朝鮮半島西南方350公里的東海海域；最後一個分離物凌晨4時通過日本沖繩縣沖繩本島與宮古島之間的海域上空，5分鐘後落在菲律賓東方600公里的菲律賓海海域。根據日方通報附上的示意圖，所有火箭分離物墜落點，均在朝方事前預告的危險區域外。

日本政府一度透過國家即時預警系統，向沖繩縣居民發出緊急警報呼籲避難，警報維持大約20分鐘後解除。日本內閣官房長官松野博一表示，北韓運載火箭分離物沒有墜落在日本疆域或造成損害，日方透過駐中國北京大使館向朝方嚴正抗議。南韓聯合參謀本部表示，北韓運載火箭飛越南韓白翎島西方33公里高空，由於未影響國民安全，所以沒有要求行政安全部發出警報，南韓軍方動員艦艇及飛機打撈殘骸。

韓外長促美日協作 杜絕朝方非法活動 南韓外交部昨日通報，外交部長朴振當天與美國國務卿布林肯及日本外務大臣林芳正通電話，提議在聯合國、東盟峰會等多邊場合始終如一地向北韓，發放經過美日韓三國協調的訊息，獲得布林肯及林芳正同意。他呼籲3國合作切斷為北韓窮兵黷武輸血的資金黑鏈、杜絕朝方外派勞工獲取外匯及黑客攻擊等非法行為。韓聯社報道，美日韓3國外交部長或採取步調一致的單邊措施，制裁北韓的非法發射活動。

北韓上次發射軍事偵察衞星是今年5月31日，但運載火箭在第一級分離後第二級點火失敗，墜落在南韓全羅北道西方200公里的黃海海域，北韓同日承認發射失敗。本報綜合報道

北韓發射衞星失敗，圖為本年5月首次發射，火箭最終故障墜毀。 北韓發射千里馬一型運載火箭示意圖