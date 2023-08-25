各界猜原因 網民指普里高津未死

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津私人飛機墜毀，政府部門先後證實飛機乘客名單和尋回全數遺體，間接確認普里高津罹難。多間俄羅斯媒體其後各自引述消息來源解釋失事原因，包括炸彈爆炸、總統普京指使、防空系統誤擊以至烏克蘭策動，也有網民認為普里高津只是詐死，當時根本不在俄羅斯。

俄羅斯安全部門關連Telegram頻道VChK-OGPU報道，證據表明私人飛機起飛前最後一刻，一盒名貴葡萄酒禮物帶上機，可能裝有炸彈。俄羅斯記者索布恰克（Ksenia Sobchak）稱，飛機失事終將被解釋為防空失誤，實際是向精英階層發信號。

支持俄羅斯極端民族主義者斯特列爾科夫（Igor Strelkov）的組織認為，烏克蘭特工有動機和機會殺害普里高津，事件在烏克蘭獨立日前夕具有象徵意義。俄羅斯《莫斯科共青團員報》最初指，未能夠尋回飛機兩名乘客屍體；普里高津名下另一架私人飛機之後折返莫斯科，網民認為普里高津是在第二架飛機並未罹難。普里高津2019年10月被指在剛果民主共和國墜機身亡，俄新社其後澄清他當時在俄羅斯。