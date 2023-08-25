拜登暗示普京策劃
【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津周三乘坐私人飛機失事身亡，事發後美國總統拜登暗示，俄羅斯總統普京可能是事件幕後黑手。美國傳媒同日引述消息報道，普里高津今年6月兵變失敗後，美國白宮國家安全顧問沙利文曾經與俄羅斯總統普京的外交政策顧問烏沙科夫通電話，表明美方與此事無關。
拜登被問及對事件的看法，他表示對於普里高津成為攻擊目標並不感到驚訝：「你可能還記得，我曾被問及這個問題。」這意指上月時他曾經說過，普里高津應該在兵變失敗後擔心自己的安全。他續說：「我說過我會小心我所乘坐的東西。我不知道到底發生甚麼事，但我並不感到驚訝。」又指「俄羅斯發生的很多事情都是普京幕後黑手，但據我的了解還不足以知道答案」。拜登上月在芬蘭赫爾辛基舉行的記者會上打趣地說，如果他是普里高津，「我會小心我吃的東西，留意我的菜單。」
沙利文曾向俄表明美與兵變無關
另外，美國傳媒指沙利文與烏沙科夫通話的目的，是表明美國沒有參與普里高津兵變，並把事件視為俄羅斯內部事務，此舉讓美方與此事保持距離，避免事態升級；白宮國家安全委員會事後沒有就此次通話發表聲明，該委員會拒絕評論有關報道。
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