拜登被問及對事件的看法，他表示對於普里高津成為攻擊目標並不感到驚訝：「你可能還記得，我曾被問及這個問題。」這意指上月時他曾經說過，普里高津應該在兵變失敗後擔心自己的安全。他續說：「我說過我會小心我所乘坐的東西。我不知道到底發生甚麼事，但我並不感到驚訝。」又指「俄羅斯發生的很多事情都是普京幕後黑手，但據我的了解還不足以知道答案」。拜登上月在芬蘭赫爾辛基舉行的記者會上打趣地說，如果他是普里高津，「我會小心我吃的東西，留意我的菜單。」