從小偷變巨企老闆 再涉足軍事

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津周三墜機身亡，終年62歲，結束由罪犯至最高峰時俄羅斯總統普京親信，再到兵變失敗的戲劇性一生。

普里高津1961在列寧格勒市（今聖彼得堡）出生，他幼年喪父，10多歲開始犯罪，最初是小偷小盜。1981年，20歲的普里高津因搶劫和詐騙罪被判入獄12年；1988獲得赦免，兩年後獲釋，開始與母親和繼父在跳蚤市場賣熱狗。前蘇聯1991年解體後，普里高津創辦許多企業，搖身一變成為餐館老闆，再成為學校、軍隊和多間國營企業的餐飲供應商，在2000年代與普京關係愈趨密切，得到「普京廚師」之稱。

2014年，普里高津參與創立瓦格納集團，在烏克蘭頓巴斯戰爭支持親俄分離主義分子發動政變，其後在非洲多國行動，遭歐盟指控侵犯人權。他2022年終於公開宣稱是瓦格納集團始創人；僱傭兵今年成功攻佔烏東重鎮巴赫木特後，普里高津開始與俄羅斯國防部不和，6月發動兵變失敗。

曾受訪稱會落地獄 普里高津和瓦格納集團聯合始創人烏特金罹難後，瓦格納集團關連Telegram頻道Grey Zone發布兩人過往受訪片段，談及生死觀。普里高津說，「我們都將落地獄，但我們將在地獄中成為最好」。

烏特金早年是俄羅斯總參謀部情報總局特種部隊中校，一直沿用行動呼號「瓦格納」。外界指，烏特金出於對納粹德國意識形態的同情，選擇以納粹德國領袖希特拉最欣賞的作曲家瓦格納（Richard Wagner，港譯華格納）作為行動呼號。截至2023年6月，他仍是瓦格納正式指揮官。