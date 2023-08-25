普京車隊深夜駛克宮 穩局勢

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津周三遇上空難身亡，總統普京的動向及表態隨即備受關注，他當時在西南部接壤烏克蘭的庫爾斯克州出席第二次世界大戰紀念活動，但當天及翌日公開現身均未有回應前心腹之死一事。

普京周三前往庫爾斯克州，出席第二次世界大戰蘇德戰爭庫爾斯克會戰勝利紀念日活動，他說：「今天，在這片傳奇的庫爾斯克土地上，將向我們的英雄、軍人、特別軍事行動參加者，授予崇高的國家獎章，他們無愧於庫爾斯克突出部那些在1943年夏天與納粹作戰的英雄們榮耀。」他稱這場戰役成為第二次世界大戰的轉捩點。

視像出席金磚峰會 社交網周三流傳影片，聲稱顯示普京的車隊深夜駛往克里姆林宮；有網民猜測他緊急返回首都莫斯科穩定局勢。普京周四以視像形式出席在南非舉行的金磚國家領導人峰會，他批評一些政治家為新納粹主義、仇外心理、各種極端主義辯護，又縱容恐怖主義。

與此同時，莫斯科當局以迫在眉睫的威脅為由，關閉紅場不對外開放。