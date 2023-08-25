兩岸國際

俄僱傭兵領袖 墜機殞命 矛頭直指普京

墜機現場發生大火。 墜機現場發生大火。
墜機現場發生大火。
叛變餘波 共10人亡 疑導彈擊中
兩個月前兵變失敗的俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津，周三從首都莫斯科前往聖彼得堡，但乘坐的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。瓦格納集團宣布領袖的死訊，稱叛徒發射防空導彈，事後有僱傭兵離開新據點白羅斯赴俄。烏克蘭總統澤連斯基表示烏方與此事無關，所有人都知道幕後黑手身份。
涉事私人飛機型號是巴西航空工業萊格賽600，當地時間下午6時11分，飛機在莫斯科西北方特維爾州上空時失去信號。網上流傳的影片顯示，飛機在半空起火燃燒後墜向地面，冒出濃煙並繼續猛烈燃燒；目擊者稱聽到兩聲與防空導彈火力脗合的巨響，飛機機翼和尾翼在空中解體，掉落至機身殘骸數公里外的廢棄農場，機身殘骸附近散落乘客屍體，並發現一部疑似屬於普里高津的手機，但不見當事人的遺體。
瓦格納另一始創人亦罹難
俄羅斯聯邦航空運輸署表示，涉事飛機載有7名乘客及3名機組人員，除了普里高津外，還有他的左右手兼瓦格納集團聯合始創人烏特金（Dmitry Utkin），又指飛機執飛前按照規定獲得空域使用許可；緊急情況部亦證實機上所有人員死亡。
一名西方國家官員向英國傳媒透露，他們獲得告知飛機被一個俄羅斯防空導彈系統擊落，但無法證實普里高津有否登機，僅稱「普京不會俘虜他人」，意指不會留下活口。
英國傳媒指普里高津經常使用涉事私人飛機出行，該架飛機上次執飛是今年7月6日，當時由莫斯科前往聖彼得堡。飛行數據顯示，飛機起初在28,000呎高度，一度因垂直速度大幅下降而墜下，之後多次爬升及下降，最後發出的信號顯示在19,725呎高度。俄羅斯傳媒指普里高津周三從非洲回國，由瓦格納集團全體指揮人員陪同，與莫斯科州政府和莫斯科市長辦公室代表會面，討論向學校和醫院供應食物問題。
俄羅斯網上媒體聲稱，涉事私人飛機的機身殘骸出現多個小孔，與防空導彈造成的破壞痕迹脗合。另一架屬於普里高津名下的同型號飛機，當時隨同涉事私人飛機前往聖彼得堡；在普里高津的飛機失事後，另一架飛機折返莫斯科降落奧斯塔夫耶沃國際機場。
事發後，位於聖彼得堡的瓦格納集團總部亮起燈光，形成一個十字架圖案。民眾在總部附近空地放置鮮花、蠟燭、瓦格納集團徽章，自發舉行悼念活動。
僱傭兵擬離白羅斯受阻
瓦格納集團兵變後被流放到白羅斯，當地知情人士指，部分僱傭兵基地的營帳周三黃昏開始拆卸，士兵組成車隊離開白羅斯，可能是前往接壤白羅斯邊境。消息指，白羅斯政府沒有授權瓦格納集團部隊撤走，白羅斯特種部隊試圖在邊境攔截他們。
俄羅斯於去年2月對烏克蘭發動特別軍事行動，瓦格納集團參與其中。普里高津在今年5月宣稱部隊攻陷烏東戰略重鎮巴赫木特，但今年6月23日指摘俄羅斯國防部襲擊瓦格納集團軍營，殺死2,000名僱傭兵，宣布向國防部發動「正義遊行」進入俄羅斯領土，更一度封鎖南部軍區總部，揚言向莫斯科驅進。總統普京同日定性事件為叛國。
當瓦格納集團兵臨莫斯科之際，普里高津在白羅斯總統盧卡申科斡旋下，6月24日同意停止在俄羅斯境內推進，下令「班師回朝」及離開佔據的軍事總部。克里姆林宮宣布終止對普里高津的刑事立案，這場歷時一天的兵變，以戲劇性的方式結束。本報綜合報道
涉事私人飛機冒煙下墜。涉事私人飛機冒煙下墜。
涉事私人飛機冒煙下墜。
普里高津普里高津
普里高津
涉事私人飛機乘客及機組人員名單涉事私人飛機乘客及機組人員名單
涉事私人飛機乘客及機組人員名單
涉事私人飛機殘骸燒至無法辨認。涉事私人飛機殘骸燒至無法辨認。
涉事私人飛機殘骸燒至無法辨認。
烏特金烏特金
烏特金
普里高津近年事迹普里高津近年事迹
普里高津近年事迹
普京普京
普京
瓦格納集團領袖私人飛機失事位置圖瓦格納集團領袖私人飛機失事位置圖
瓦格納集團領袖私人飛機失事位置圖
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