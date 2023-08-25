俄僱傭兵領袖 墜機殞命 矛頭直指普京

叛變餘波 共10人亡 疑導彈擊中 兩個月前兵變失敗的俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津，周三從首都莫斯科前往聖彼得堡，但乘坐的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。瓦格納集團宣布領袖的死訊，稱叛徒發射防空導彈，事後有僱傭兵離開新據點白羅斯赴俄。烏克蘭總統澤連斯基表示烏方與此事無關，所有人都知道幕後黑手身份。

涉事私人飛機型號是巴西航空工業萊格賽600，當地時間下午6時11分，飛機在莫斯科西北方特維爾州上空時失去信號。網上流傳的影片顯示，飛機在半空起火燃燒後墜向地面，冒出濃煙並繼續猛烈燃燒；目擊者稱聽到兩聲與防空導彈火力脗合的巨響，飛機機翼和尾翼在空中解體，掉落至機身殘骸數公里外的廢棄農場，機身殘骸附近散落乘客屍體，並發現一部疑似屬於普里高津的手機，但不見當事人的遺體。

瓦格納另一始創人亦罹難 俄羅斯聯邦航空運輸署表示，涉事飛機載有7名乘客及3名機組人員，除了普里高津外，還有他的左右手兼瓦格納集團聯合始創人烏特金（Dmitry Utkin），又指飛機執飛前按照規定獲得空域使用許可；緊急情況部亦證實機上所有人員死亡。

一名西方國家官員向英國傳媒透露，他們獲得告知飛機被一個俄羅斯防空導彈系統擊落，但無法證實普里高津有否登機，僅稱「普京不會俘虜他人」，意指不會留下活口。

英國傳媒指普里高津經常使用涉事私人飛機出行，該架飛機上次執飛是今年7月6日，當時由莫斯科前往聖彼得堡。飛行數據顯示，飛機起初在28,000呎高度，一度因垂直速度大幅下降而墜下，之後多次爬升及下降，最後發出的信號顯示在19,725呎高度。俄羅斯傳媒指普里高津周三從非洲回國，由瓦格納集團全體指揮人員陪同，與莫斯科州政府和莫斯科市長辦公室代表會面，討論向學校和醫院供應食物問題。

俄羅斯網上媒體聲稱，涉事私人飛機的機身殘骸出現多個小孔，與防空導彈造成的破壞痕迹脗合。另一架屬於普里高津名下的同型號飛機，當時隨同涉事私人飛機前往聖彼得堡；在普里高津的飛機失事後，另一架飛機折返莫斯科降落奧斯塔夫耶沃國際機場。

事發後，位於聖彼得堡的瓦格納集團總部亮起燈光，形成一個十字架圖案。民眾在總部附近空地放置鮮花、蠟燭、瓦格納集團徽章，自發舉行悼念活動。

僱傭兵擬離白羅斯受阻 瓦格納集團兵變後被流放到白羅斯，當地知情人士指，部分僱傭兵基地的營帳周三黃昏開始拆卸，士兵組成車隊離開白羅斯，可能是前往接壤白羅斯邊境。消息指，白羅斯政府沒有授權瓦格納集團部隊撤走，白羅斯特種部隊試圖在邊境攔截他們。

俄羅斯於去年2月對烏克蘭發動特別軍事行動，瓦格納集團參與其中。普里高津在今年5月宣稱部隊攻陷烏東戰略重鎮巴赫木特，但今年6月23日指摘俄羅斯國防部襲擊瓦格納集團軍營，殺死2,000名僱傭兵，宣布向國防部發動「正義遊行」進入俄羅斯領土，更一度封鎖南部軍區總部，揚言向莫斯科驅進。總統普京同日定性事件為叛國。

當瓦格納集團兵臨莫斯科之際，普里高津在白羅斯總統盧卡申科斡旋下，6月24日同意停止在俄羅斯境內推進，下令「班師回朝」及離開佔據的軍事總部。克里姆林宮宣布終止對普里高津的刑事立案，這場歷時一天的兵變，以戲劇性的方式結束。本報綜合報道

涉事私人飛機冒煙下墜。 普里高津 涉事私人飛機乘客及機組人員名單 涉事私人飛機殘骸燒至無法辨認。 烏特金 普里高津近年事迹 普京 瓦格納集團領袖私人飛機失事位置圖