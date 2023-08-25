兩岸國際

男客地鐵上猥褻女子
北京公交警方周三表示，一名男子因在地鐵4號線上對女乘客猥褻，被依法行政拘留。該名男子周二在安河橋北方向地鐵車廂，緊貼在女乘客身後「劇烈抖動」，女乘客下車發現衣服後面濕了（紅圈示）。警方接報後迅速查獲32歲的柴×，承諾依法嚴厲打擊此類違法行為。
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