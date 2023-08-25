8月25日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月25日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
男客地鐵上猥褻女子
北京公交警方周三表示，一名男子因在地鐵4號線上對女乘客猥褻，被依法行政拘留。該名男子周二在安河橋北方向地鐵車廂，緊貼在女乘客身後「劇烈抖動」，女乘客下車發現衣服後面濕了（紅圈示）。警方接報後迅速查獲32歲的柴×，承諾依法嚴厲打擊此類違法行為。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230825-0825_00178_029/男客地鐵上猥褻女子
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc