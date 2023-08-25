舉報夫涉賄棄妻女 婦稱供電局事後威脅

網上流傳多張截圖顯示，自稱是王×斌妻子的董×娟舉報，王×斌為了入職廣州供電局，花30萬元（人民幣‧下同，約32.7萬港元）行賄，其中25萬元（約27.2萬港元）給時任廣州供電局局長，5萬元（約5.5萬港元）給中間人。董×娟曾經在業主通訊群組炫富，指丈夫一個三本（指高考第三批被錄取）畢業生，年收入50多萬（約54.5萬港元），在廣州市有兩套房等。同晚她又發文稱實名舉報丈夫後，廣州供電局工作人員致電其家人，要求她10分鐘內刪文，否則單位採取強制措施，威脅稱會影響孩子未來和她的工作；她之後到廣州市公安局番禺分局市橋派出所報案。