舉報夫涉賄棄妻女 婦稱供電局事後威脅
【本報綜合報道】南方電網廣州供電局員工王×斌近日遭董姓妻子舉報透過行賄入職，又拋棄病妻幼女。周二網上流傳董女作出舉報後，自己和家人遭廣州供電局一名工作人員威脅，她已經報警。廣州供電局周三向內地傳媒表示已經成立核查組。
網上流傳多張截圖顯示，自稱是王×斌妻子的董×娟舉報，王×斌為了入職廣州供電局，花30萬元（人民幣‧下同，約32.7萬港元）行賄，其中25萬元（約27.2萬港元）給時任廣州供電局局長，5萬元（約5.5萬港元）給中間人。董×娟曾經在業主通訊群組炫富，指丈夫一個三本（指高考第三批被錄取）畢業生，年收入50多萬（約54.5萬港元），在廣州市有兩套房等。同晚她又發文稱實名舉報丈夫後，廣州供電局工作人員致電其家人，要求她10分鐘內刪文，否則單位採取強制措施，威脅稱會影響孩子未來和她的工作；她之後到廣州市公安局番禺分局市橋派出所報案。
紀委稱有結果將發布
內地傳媒致電王×斌查詢，但對方在記者表明身份後掛斷電話。記者再致電廣州供電局紀委，工作人員承認王×斌是該單位的員工，單位目前核查訊息，有進一步結果將發布。至於董×娟稱被廣州供電局威脅一事，工作人員表示後續會統一發布。
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