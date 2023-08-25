網絡青年不懂相處 七夕聯誼谷婚戀

周二是農曆七月初七，又稱「七夕」，即中國情人節。為了協助年輕男女能夠「脫單」（脫離單身），減少單身人口，多地工會當天組織聯誼活動，幫助民眾搭建「鵲橋」。另有專家建議規劃好社交活動，甚至求助專業人士，藉此增加戀愛結婚機會。

《中國統計年鑑（2022）》顯示，內地截至2021年，15歲以上單身人口約為2.39億人。另有資料揭示，內地2020年平均初婚年齡為28.67歲，與2010年相比增加3.78歲。綜合上述資料，內地不僅單身人口愈來愈多，初婚男女年齡同時有所增加。

專家指缺談戀愛能力 調查另發現，過半數受訪年輕男女因社交圈子固定而選擇不婚不戀，約47.5%承認自己不喜愛社交，也有46%受訪者坦言不擅長表達自己。此外，閒暇時間被網絡世界侵佔（44.7%）、交友渠道有限（43.4%）及不懂得與異性相處（41.7%）及工作太忙沒有時間（29.3%）也是受訪者寧願單身或不結婚原因。

中國科學院心理研究所簽約心理諮詢師鄭莉受訪時坦言，無論是社交圈子太過固定、不喜愛社交或不擅表達等，均與情感教育缺乏有關。她稱內地教育制度以智力學歷教育為主，缺乏戀愛課及性教育課等情感教育課程，加上現時年輕人普遍缺乏談情說愛能力，配合社交媒體普及應用，導致出現「婚戀難」問題。

籲主動接受成人教育 當談及有何解決方法時，鄭莉稱單身年輕男女應從科學正規渠道，主動接受成人情感教育、成人性教育，補上孩童時代所缺情感課。她另提議個人可以強迫自己打破固化社交圈，由定期與熟悉人士交流開始，再慢慢透過不同活動認識陌生人，也可以訓練表演能力，甚至尋求專業心理諮詢人士指導訓練，藉此增加「脫單」機會。本報綜合報道