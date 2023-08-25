華商務部副部長 盼加深與俄經貿合作

兩國貿易額同增長

凌激和沃利瓦奇為中俄邊境地方間經貿合作和經濟特區合作常設工作組雙方組長，凌激在會談表示，為適應兩國貿易不斷增長的需要，希望雙方加大邊境口岸基礎設施建設力度，進一步提高互聯互通水平。沃利瓦奇表示，俄中邊境地方間經貿合作富有成果，且潛力很大，俄方正加大投入，改造現有口岸，不斷提高過貨能力，並積極改善遠東地區營商環境，努力為中方企業赴俄遠東投資興業創造良好條件。