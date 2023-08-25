廣西現洪災 山泥傾瀉兼斷電

【本報綜合報道】內地西南地區昨日出現較強降雨，華北、華南降雨有所減弱，今日至下周一四川盆地、江漢、江淮、黃淮將迎來新一輪明顯降雨過程，部分地區大暴雨。廣西自治區百色市凌雲縣周三至昨日遭遇暴雨，河流水位上漲，引發洪災。

周三晚上8時至昨日早上8時，凌雲縣有8個站點降雨量大於100毫米，其中玉洪鄉力洪村達227毫米，朝里鄉羊囊村達246.6毫米。玉洪鄉、朝里鄉、下甲鎮等多個鄉鎮受災，多處農田房屋被淹，道路受阻，一些路段山泥傾瀉，電力中斷。部分停放在路邊的小車被洪水沖走，積水嚴重區域淹沒民房一樓，消防疏散被淹地區的民眾。

北方漸見涼意 華南悶熱 四川盆地昨日局部雨勢強勁，廣東省、海南島等地的部分地區料有中到大雨；今日至周六強降雨主要出現在四川省東部、陝西省南部一帶，周六夜間開始湖北省、河南省、安徽省、江蘇省降雨陸續增強。氣溫方面，北方漸見涼意，西南至江淮等地氣溫也將下降，但華南等地持續悶熱，民眾需要注意防暑。