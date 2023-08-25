華放行菲船補給仁愛礁軍艦 美方監視

【本報綜合報道】菲律賓周二派出兩艘運補船和兩艘海警船進入南海南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警局基於人道主義，臨時讓菲方向「坐灘」軍艦運送生活物資。中國海警局周三公開事發當天現場畫面，強調在上述海域依法對菲方船隻進行嚴正警告、航路管制。惟現場同時出現美國陸軍一架無人機及海軍一架海上巡邏機。

影片顯示，兩艘中國海警船對菲律賓海警船和運補船前後包抄，中方海警船人員以中英雙語發出廣播：「我是中國海警21556船，中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，我方本着人道立場主義精神，只允許菲方為非法坐灘的軍艦運送物資的船進入，公務船隻不得進入，為避免誤判，立即向後遠離，否則後果自負。」菲方海警船其後駛離，運補船沿着中方管制的航路航行。

日黨魁晤越南國家主席 值得留意的是，當天登上菲律賓海警船的法新社記者，拍到現場空域出現兩架美國軍機，分別是P8海上巡邏機及MQ1C無人機，它們在上空盤旋，飛行高度較低。由於中國海警局的影片相信由中方無人機拍攝，這意味中美無人機同時身處現場空域。

另一方面，日本公明黨黨魁山口那津男周三在越南河內，與越南國家主席武文賞展開會談。山口那津男強調願意與越南推進合作關係，維護基於法治的自由開放國際秩序。武文賞表示，山口那津男訪問越南是兩國友好證明；二人也討論南海局勢。