拜登11次對台售武 北京反對

總值39億 包括F16追蹤系統 美國國防部周三宣布向台灣出售用於F16戰機的紅外線搜索追蹤系統及相關設備，總值5億美元（約39億港元），這是總統拜登上任以來第11次對台軍售。台方昨日確認收到美國政府正式通知，並感謝對方持續實踐近年對台軍售常態化政策。中國大陸國防部指堅決反對美對台軍售，已經向美方提出嚴正交涉。

美國國防部國防合作安全局稱，這項軍售不包括「主要國防裝備」，又指符合《台灣關係法》，透過支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衞能力，推動美方外交政策與國安目標，也有助提高台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步，不會改變地區的基本軍事均勢。美國政府上月28日宣布向台灣提供3.45億美元（約27億港元）軍事援助，這是拜登首次動用「總統提用權」向台提供援助。

陸斥美危害台海穩定 中國大陸外交部昨批評，美國向台灣出售武器是損害中國主權和安全利益，危害台灣海峽穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，要求美方立即撤銷計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台灣海峽和平穩定。台灣外交部感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾，協助台灣即時獲取防衞所需裝備，提升防衞戰力與阻嚇力。

台灣國防部指，紅外線搜索追蹤系統是配合F16V戰機研發，進一步加強戰機偵測及追蹤遠距離目標能力，並提升空中作戰效能。軍事專家指出，紅外線搜索追蹤系統在理論上使戰機毋須啟動雷達，亦可以搜索敵機的紅外線反射，這代表提升台灣F16戰機對中國大陸殲20隱形戰機的偵測能力，並抵銷兩者之間的技術差距。

與此同時，台灣傳媒周三引述軍方高層人士報道，由中科院整合相關技術研製的台製華陽垂直發射系統，已經由測試艦高雄號通過海劍二型、海弓三型艦載防空導彈的作戰測評。報道續指，首套華陽垂直發射系統已經安裝在擔任康定級護衞艦升級工程測試艦西寧號，未來同級其他軍艦也會分批接受性能提升，安裝該發射系統。

台軍費料增加77億 另一方面，台灣行政院會昨日拍板明年中央政府總預算，總預算歲入編列27,092億元（新台幣‧下同，約6,695億港元）、歲出28,818億元（約7,121億港元）；國防總預算為4,406億元（約1,089億港元），比去年增加314億元（約77.6億港元）。本報綜合報道