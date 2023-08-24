粉彩瓷畫桃 栩栩如生

中國江西景德鎮男子徐志軍從小愛上粉彩瓷，24年來只鑽研一門手藝，堅持在瓷器上畫出同一種紋樣。他在粉彩瓷上點染逾1.4萬次，畫出栩栩如生的桃子，外觀似是新鮮得彷彿能滴出水。他成立工作室分享作品，亦只想製作中國傳統粉彩瓷，沒想到得到年輕人支持，自己也找到價值感。