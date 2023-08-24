英國首例 姊捐子宮移植 病女獲生育能力

英國一名患有罕見疾病女子結婚後，一直無法懷孕，獲其姊姊捐出子宮，直至本年年初終於接受移植手術。當地傳媒周三報道，她接受檢查後證實沒有出現異常反應，成為全國首宗成功移植子宮案例，已計劃未來透過體外授精（IVF）方法誕兩名孩子。

該名34歲不願透露姓名女子出生時已被發現患有先天性無陰道子宮症候群（MRKH），影響陰道及子宮發育。

由於她的卵巢仍可製造卵子及女性賀爾蒙，只要接受子宮移植手術，未來仍有可能誕下嬰兒。

當得悉上述處境後，女子的姊姊決定捐出子宮。兩人手術前曾接受多次輔導，其中女子曾經歷多輪模擬測試。直至本年2月，她們終在牛津大學醫院旗下移植中心接受手術。當天約有30多名工作人員參與手術，首先切除姊姊子宮，再把器官移植到妹妹身上，歷時近9小時20分鐘。

計劃與夫生育兩孩 經檢查後，女子證實回復生育能力。她事後坦言感覺無比高興，正與丈夫計劃生兩名孩子。當地計劃今秋展開第二次子宮移植手術，估計未來會有更多不育女性受惠。本報綜合報道