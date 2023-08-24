韓將新冠病毒降級 等同季節流感

【本報綜合報道】南韓疾病管理廳廳長池榮美昨日宣布，將於下周四調整新冠病毒的傳染病管理級別，從現時乙類下調至最低級別丁類，與季節流感同級；並解除絕大部分防疫措施，全面恢復至疫情前正常狀態。

感染人數趨緩 池榮美在政府會議上稱，從今年6月第四周開始的新冠傳播最近已放緩並轉為下降，整體疫情已穩定。疾管廳需將防控目標從目前的統計和管理單日新增病例改為保護高危人群，因此決定下調新冠傳染病管理級別，並將新冠納入普通醫療體系內管控。池榮美說，疾管廳將不再統計至今持續3年零7個月的新冠單日新增病例。就健康人群而言，新冠感染的嚴重性已降至流感水平，醫療體系也已具備充分的應對能力。

南韓上周新冠病毒感染人數，出現近兩個月來首次下降。上周二至周一平均每天新增感染人數為40,400人，比一周前的49,000人下降17.7％，結束連續七周增長。4級傳染疾病是南韓全國感染水平最低的疾病，包括流感和手足口病，患者需要接受取樣監測，而感染2級傳染疾病如肺結核、麻疹和霍亂的患者，則由衞生部門安排隔離。