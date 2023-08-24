他信返泰甫入獄 胸痛高血壓急送醫

泰國前總理他信周二結束15年流亡返國，最高法院裁定他濫用職權和利益衝突罪成，必須服刑8年。惟74歲的他信入獄服刑首晚即出現健康問題，昨日凌晨因胸痛、高血壓及低血氧，由曼谷還押監獄轉送至曼谷警察綜合醫院。

獄政廳表示，他信於昨日凌晨零時20分不適。《曼谷郵報》引述消息指，他信於10分鐘後由直升機送往醫院，送進14樓一個專為特別病人而設的病房治療，內有兩個房間。獄政廳副廳長西蒂稱，懲教人員得悉他信不適及無法睡眠後，遂安排醫生檢查。

醫生看診後及考慮他信患有缺血性心肌病等疾病，為了安全着想及基於監獄缺乏部分醫療設備，決定把他信送往設備較好的警察綜合醫院。他信轉往警察綜合醫院留醫後，懲教人員仍按規定負責看守。醫院強調，有合適醫療設備及充足人手確保囚犯安全。

獄政廳廳長阿育早前表示，監獄將為他信提供適當安全保障，確保生活條件合適，享有探視權、供應食水及食物。他信的囚室有電風扇，但沒有冷氣，旁邊有一間醫療用房。獄政廳曾指出，他信入獄首天即可申請王室赦免。

泰王認可 新總理正式上任 此外，為泰黨總理當選人社他獲泰王佛齊拉隆功認可，正式出任泰國第30任總理。他於昨日下午6時在為泰黨總部接受王室認可，商界呼籲盡快組建政府，恢復及發展國家經濟。本報綜合報道