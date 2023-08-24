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美駐日偵察機衝出跑道
駐日美軍一架MQ9收割者無人偵察機近日在九州降落時衝出跑道，造成跑道關閉約3小時，日本防衞省要求美方作好安全對策。考慮到中國在日本西南群島附近活動頻繁，美日為強化警戒監視態勢於鹿屋航空基地部署8架MQ9，並從去年11月起開始運用。（綜合報道）
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