美駐日偵察機衝出跑道

駐日美軍一架MQ9收割者無人偵察機近日在九州降落時衝出跑道，造成跑道關閉約3小時，日本防衞省要求美方作好安全對策。考慮到中國在日本西南群島附近活動頻繁，美日為強化警戒監視態勢於鹿屋航空基地部署8架MQ9，並從去年11月起開始運用。（綜合報道）