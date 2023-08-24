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印度成功着陸月球南極
印度探月無人太空船「月船三號」（Chandrayaan-3）昨天成功着陸，成為首個登陸月球南極國家，也是繼美國、中國及前蘇聯後，第4個實現探月器登陸月球國家。身處南非的總理莫迪揚言沒有限制，「我們都可追求月球以及更遠地方」。（綜合報道）
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