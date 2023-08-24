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歐盟副主席辭職選荷相
荷蘭資深氣候活動家蒂默曼斯周二證實，將率領左翼聯盟角逐首相職位，宣布辭去歐盟委員會常務副主席一職。歐盟委員會主席萊恩感謝蒂默曼斯在領導歐盟實現碳中和方面所做的工作，形容對方是委員會的關鍵成員，使歐盟在實現氣候目標方面取得長足進步，並影響許多其他政策決定。（綜合報道）
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