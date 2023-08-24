日本料陸客量 十一後全面恢復

【本報綜合報道】日本觀光廳周一預計，中國政府本月10日解禁赴日團隊遊後，旅客量將在今年十一長假後全面恢復，單月訪日外國人數或最快今年重返新冠疫情前水平。全日空和日本航空周二公布本年度冬季執飛計劃，加開從日本往返中國內地和香港航班。

觀光廳詢問中國的旅行社後發現，因赴日解禁推出的團隊遊大多是8月底以後出發。觀光廳將召開面向旅行社的說明會等對策，應對因團隊遊長期被禁，令有關日本觀光最新資訊不足情況。外界擔憂遊客激增將出現交通擁堵等觀光公害，觀光廳長官高橋一郎稱，將致力提供擁堵資訊，引導遊客在非高峰期出行、前往非擁擠場所等。

加開中國多地航班 全日空和日本航空周二公布，今年10月29日至明年3月30日的執飛計劃，其中全日空將恢復羽田往返青島、羽田往返廣州航線，並加開成田往返上海和關西往返上海航班等，令往返中國內地航班比現在增加兩成，達到每周76班往返航班。日本航空則把成田往返香港航線，由每周3班增至5班。