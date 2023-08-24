指控強行同化百萬藏童 美再制裁中國官員

美國商務部長雷蒙多將於下周日起一連4日訪華，美國白宮國家安全顧問沙利文周二表示，雷蒙多此行將傳達美國不尋求與中國脫鈎的訊息。雷蒙多即將訪華之際，美國國務院周二宣布，對部分中國官員實施新的簽證限制，指控他們參與在中國政府開辦的寄宿學校強行同化100多萬名藏族兒童。

不滿中方隱瞞就業數據 沙利文指，雷蒙多會強調美方聚焦加強美中經濟和貿易關係的同時，需要維護美方的國家安全，並確保美國與盟友夥伴的供應鏈具有韌性。他又表示，中國當局近月公布青年失業率數據等經濟數據的做法，公開性和透明度有所下降，並阻止其他企業提供有關數據，批評做法不負責任。沙利文強調，為了全球信心、可預測性以及讓各國能作出明智經濟決策的能力，中國維持經濟數據透明度非常重要。

另一方面，美方敦促中國政府在西藏及其他地區結束脅迫藏族兒童進入政府經辦的寄宿學校，並停止壓迫性的同化政策。國務院發言人以個人簽證紀錄保密為由，拒絕提供受簽證限制措施影響的中國政府官員姓名。發言人指，簽證限制對象包括現任或前任中國官員。

在北京，外交部發言人汪文斌回應指，借涉藏問題非法制裁中國官員，嚴重干涉中國內政，損害中方利益，亦嚴重違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責，美方應立即撤銷錯誤決定，否則中方必將作出堅決有力回應。汪文斌說，與國際通行做法一樣，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在中國各省區都有。

外交部稱保護西藏文化 他指出，學生在校期間亦可以穿戴民族服飾，西藏寄宿制學校恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例，所謂強制同化純屬子虛烏有。中國駐美國大使館否認美方指控，批評這是抹黑，敦促美國避免採取干涉中國主權的措施。大使館指，把孩子集中到寄宿學校有效解決少數民族學生遠距離、當地居民分散就學難的問題。本報綜合報道

汪文斌批評美方借涉藏問題非法制裁中國官員。 沙利文 北京指西藏寄宿制學校保護西藏人權和文化傳統。 雷蒙多