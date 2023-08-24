烏揚言加強攻擊克里米亞
【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫周二揚言，計劃在未來數天對克里米亞半島發動更多襲擊，因為不少克里米亞民眾熱切期待烏克蘭重奪控制權。
俄戰機黑海摧毀烏偵察船
布達諾夫表示，需要為熱切盼望烏克蘭奪回克里米亞的民眾增強信心。他指克里米亞平台的倡議至關重要，烏方已經採取部分行動，未來數天還會有更多行動。克里米亞平台是烏克蘭總統澤連斯基於2020年9月提出的倡議，長遠目標是協調國際力量使克里米亞回歸烏克蘭，前年8月及去年10月曾舉行兩屆克里米亞平台峰會。烏克蘭最近以導彈及無人機襲擊克里米亞大橋，逐一由俄羅斯防空系統化解。有美國官員認為，烏克蘭無人機襲擊克里米亞可能是為了激怒俄羅斯，但沒有起到決定性作用，促烏克蘭專注目前形勢嚴峻的反攻行動。
此外，俄羅斯國防部聲明指，黑海艦隊航空兵一架蘇30SM戰機周二在黑海一處俄方天然氣生產設施附近，摧毀一艘烏克蘭偵察船。同日，俄羅斯空天軍兩架戰機升空，驅逐兩架在黑海上空抵近克里米亞偵察的無人機，它們的型號分別是美國製MQ9及土耳其製拜拉克塔爾TB2。
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