烏揚言加強攻擊克里米亞

俄戰機黑海摧毀烏偵察船

布達諾夫表示，需要為熱切盼望烏克蘭奪回克里米亞的民眾增強信心。他指克里米亞平台的倡議至關重要，烏方已經採取部分行動，未來數天還會有更多行動。克里米亞平台是烏克蘭總統澤連斯基於2020年9月提出的倡議，長遠目標是協調國際力量使克里米亞回歸烏克蘭，前年8月及去年10月曾舉行兩屆克里米亞平台峰會。烏克蘭最近以導彈及無人機襲擊克里米亞大橋，逐一由俄羅斯防空系統化解。有美國官員認為，烏克蘭無人機襲擊克里米亞可能是為了激怒俄羅斯，但沒有起到決定性作用，促烏克蘭專注目前形勢嚴峻的反攻行動。